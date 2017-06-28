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Партия Меркель имеет самый высокий уровень поддержки в ФРГ с 2015 года

Среда, 28 июня 2017, 10:19
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Партию Христианско-демократический союз канцлера Ангелы Меркель поддерживают около 40 процентов избирателей - самый высокий показатель с сентября 2015 года.

Об этом свидетельствуют данные опроса немецкого института Forsa, сообщает Reuters.

Уровень поддержки Социал-демократов (SPD) остался неизменным с момента последнего опроса - 23 процента, тогда как "зеленые" получили 1 процентный пункт и в целом имеют 9%, столько же имеет партия "Левые".

Антииммигрантская "Альтернатива для Германии (AfD) имеет 7 процентов, как и м пробизнесовая партия "Свободные демократ".

Опрос также показал, что 52 процента избирателей поддержали бы Меркель в случае прямых выборов канцлера Германии, лидера СДПГ Мартина Шульца готовы поддержать 22% избирателей.

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