Трамп принял приглашение Макрона и приедет на День взятия Бастилии

Четверг, 29 июня 2017, 08:32

Президент США Дональд Трамп принял приглашение французского коллеги Эммануэля Макрона посетить торжественные мероприятия по случаю Дня взятия Бастилии 14 июля.

Об этом сообщает Le Figaro.

Во время нынешней церемонии также будут отмечать 100 лет с момента вступления США в Первую мировую войну на стороне Франции.

Как известно, позиции Макрона и Трампа значительно отличаются по ряду вопросов, в частности проблем изменения климата. Макрон критиковал решение президента США отказаться от Парижского климатического соглашения, подписанного США в 2015 году.

Недавно Макрон и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер потроллили Трампа за его отношение к вопросам изменения климата.