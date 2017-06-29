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США усиливают меры безопасности на рейсах из-за рубежа

Четверг, 29 июня 2017, 12:25
Версия для печати Комментарии

Соединенные Штаты ужесточают требования к мерам безопасности на авиарейсах, прибывающих в страну из-за рубежа.

Об этом заявил министр внутренней безопасности США Джон Келли, сообщает Reuters.

Авиакомпании обяжут ввести более тщательные проверки пассажиров и сотрудников аэропортов, сканируя электронику в ручной клади на выявление следов взрывчатки.

Эти меры коснутся 325 тысяч пассажиров на борту около 2 тысяч рейсов, ежедневно прибывающих в США из более сотни стран мира.

Соединенные Штаты в марте запретили перевозить электронику в ручной клади на рейсах из Египта, Саудовской Аравии, Кувейта, Катара, Турции и других стран. Таким образом пытаются предотвратить пронос бомб на борт воздушных судов.

Администрация президента США размышляла над полным запретом электроники в ручной клади, но отказалась от этой идеи.

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