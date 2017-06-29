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В Минобороны РФ назвали новый британский авианосец "удобной целью"

Четверг, 29 июня 2017, 13:52
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В Минобороны РФ заявили, что новый авианосец британского флота "Королева Елизавета" представляет собой лишь "удобную морскую мишень".

Об этом сказал представитель военного ведомства генерал Игорь Конашенков, сообщает РИА "Новости".

По его словам, британский авианосец способен только выпускать самолеты, находясь в окружении боевых кораблей, судов обеспечения и подводных лодок.

"Поэтому, в отличие от авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", оснащенного зенитным, противолодочным и, самое главное, противокорабельным ракетным вооружением "Гранит", британский авианосец - всего лишь удобная крупногабаритная морская цель", - сказал Конашенков.

Его реплика прозвучала в ответ на слова главы Минобороны Британии Майкла Фэллона, который, сравнивая два корабля, назвал российский авианосец "устаревшим".

"Вы видели этот устаревший "Адмирал Кузнецов", проходивший через Ла-Манш несколько месяцев назад. Я думаю, что россияне будут смотреть на наш корабль с некоторой завистью", - сказал он.

Напомним, 26 июня новый авианосец британского военно-морского флота "Королева Елизавета" впервые вышел в открытое море для испытаний.

Авианосец является крупнейшим военным кораблем, когда-либо построенным для британского флота.

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