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Совет ЕС одобрит Соглашение об ассоциации 11 июля – журналист

Четверг, 29 июня 2017, 16:48
Версия для печати Комментарии

Соглашение об ассоциации Украина-ЕС будет окончательно утверждено Советом ЕС 11 июля.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС дали "зеленый свет" Соглашению об ассоциации с Украиной. Министры окончательно одобрят Соглашение 11 июля и оно вступит в силу 1 сентября", - сообщил журналист.

Напомним, нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС 23 февраля.

30 мая Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) проголосовал за ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

1 июня король Нидерландов подписал закон, принятый парламентом, которым ратифицируется Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. 8 июня истек срок подачи возможной апелляции.

15 июня Нидерланды передали ратификацию в Брюссель.

В Евросоюзе ожидают, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступит в силу в полном объеме 1 сентября 2017 года.

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