Совет ЕС одобрит Соглашение об ассоциации 11 июля – журналист

Соглашение об ассоциации Украина-ЕС будет окончательно утверждено Советом ЕС 11 июля.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС дали "зеленый свет" Соглашению об ассоциации с Украиной. Министры окончательно одобрят Соглашение 11 июля и оно вступит в силу 1 сентября", - сообщил журналист.

