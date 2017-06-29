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Комитет Сената США одобрил меры по сдерживанию России

Четверг, 29 июня 2017, 19:49
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Комитет Сената США по вооруженным силам, который возглавляет сенатор Джон Маккейн, предлагает начать разработку ракеты средней дальности, выделить средства на поддержку союзников в Европе, а также предоставить оборонительную летальную помощь Украине.

Об этом сообщает The Voice of America.

Комитет Сената по вооруженным силам, который возглавляет республиканец от штата Аризона Джон Маккейн призвал к принятию новых мер по противодействию враждебным действиям России за рубежом.

Среди этих мер, принятых 27 сенаторами, - разработка новой программы создания наступательного ракетного оружия наземного базирования, запрет на использование Пентагоном программного обеспечения российской компании и требование о том, чтобы Пентагон отчитался перед законодателями о русской гибридной войне.

Подготовлен комитетом вариант законопроекта об ассигнованиях на национальную оборону на 2018 год, одобренный в среду вечером, также предусматривает выделение Украине помощи в сфере безопасности в размере 500 миллионов долларов для борьбы с пророссийскими сепаратистами, включая поставки оборонительного летального оружия.

Он также продолжает действующий запрет на прямое сотрудничество Пентагона с российскими военными, введенный после аннексии украинского Крыма в 2014 году.

Кроме того, Комитет одобрил выделение 4,6 миллиарда долларов на Европейскую инициативу сдерживания - проект Пентагона, нацеленный на укрепление безопасности на восточном фланге Европы.

"Комитет считает, что Соединенные Штаты должны принять дополнительные меры для сдерживания российской агрессии, будь то за ее пределами или в киберпространстве, - говорится в описании законопроекта. - Россия продолжает оккупировать Крым, дестабилизировать ситуацию в Украине, угрожает нашим союзникам (по НАТО), нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) и поддерживает режим Асада в Сирии ".

Законопроект санкционирует выделение 65 миллионов долларов в программу исследований и разработки ракеты средней дальности наземного базирования, чтобы начать сокращать разрыв, возникший в результате нарушения Россией договора о РСМД, но так, чтобы это не было нарушением договора со стороны США.

Сообщается, что аналогичный Комитет Палаты представителей Конгресса США принял свой вариант законопроекта об ассигнованиях на национальную оборону на 2018 год.

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