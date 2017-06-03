Найти
АКТУАЛЬНО

В Германии из-за угрозы теракта эвакуировали известный рок-фестиваль

Премьером Ирландии впервые станет открытый гей

Британская строительная компания запретила работникам отращивать бороды

Твиты Трампа - "золотая жила" для расследования дела о связях с РФ - эксперты

Трамп пытался снять санкции с РФ сразу после прихода к власти – СМИ

Глобальный индекс мира: самая спокойная страна – Исландия, Украина – на 154-м месте



В Германии из-за угрозы теракта эвакуировали известный рок-фестиваль

Суббота, 03 июня 2017, 12:21
фото
Версия для печати Комментарии

Десятки тысяч посетителей фестиваля Rock am Ring, который ежегодно проходит в западной Германии, были вынуждены покинуть концертную площадку из-за угрозы теракта.

Об этом сообщает издание Der Tagesspiegel.

По данным местной полиции, существовали "конкретные признаки того, что не исключена террористическая атака".

"Из-за террористической угрозы фестиваль сегодня отменен. Надеемся, что завтра сможем продолжить. Пожалуйста следуйте к выходам "- объявили фанатам, которые с пониманием отнеслись к ситуации и уже через полчаса очистили концертную площадку.

 

Трехдневный фестиваль должны были посетить 85 000 посетителей. В пятницу, по данным полиции, на фестивале могли были 60000 посетителей.

Как сообщает BBC, перед эвакуацией фаны ожидали выступления рок-гиганта Rammstein.

По данным немецких СМИ, полиция задержала двух работников фестиваля, которые якобы установили что-то на месте проведения мероприятий. Один из задержанных имел связи с задержанным ранее террористом.

Полиция отмечает, что на фоне теракта в Манчестере меры безопасности на фестивале усилены и на месте находится 1200 правоохранителей.

Rock am Ring - самый известный рок-фестиваль в Германии, в этом году он отмечает свою 30-ю годовщину. Хедлайнерами фестиваля заявлены In Flames, Rammstein, System of a Down.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:23
Австрия посадила две пары, возившие детей на контролируемую ИГИЛ территорию
13:12
В Дублине полиция обезвредила автомобиль со взрывчаткой, двое задержанных
12:21
фото
В Германии из-за угрозы теракта эвакуировали известный рок-фестиваль
10:19
Тиллерсон изучает возможности для участия США в вопросах Донбасса
09:58
Совбез ООН расширил санкции против Северной Кореи
09:11
На Мальте проходят досрочные парламентские выборы
20:58
Премьером Ирландии впервые станет открытый гей
20:27
Британская строительная компания запретила работникам отращивать бороды
20:10
Миграционная служба оформила больше 1 миллиона биопаспортов в 2017 году
19:56
Трамп может помешать экс-главе ФБР свидетельствовать в Сенате США
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Олег Гичка, Александр Сущенко, для Европейской правды

Make the world great again: зачем США выходят из Парижского климатического соглашения

Трамп заверил, что США при его президентстве будут наиболее чистой и экологичной страной в мире, предложив "продолжать диалог". Впрочем, лидеры Германии, Франции и Италии пошли на обострение конфликта, заявив, что условия Парижского соглашения пересматриваться не могут.

Сергей Сидоренко, Европейская правда

Страсбург готовится наказывать Россию за Донбасс: обнародованы новые решения ЕСПЧ

Страсбургский суд решил, что отсутствие юридически оформленного управления Кремля в самопровозглашенных "республиках" не отменяет того факта, что Россия является их реальным куратором. В ближайшие годы ЕСПЧ признает Россию виновной в нарушении прав человека на Донбассе...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  