В Германии из-за угрозы теракта эвакуировали известный рок-фестиваль

Суббота, 03 июня 2017, 12:21

Десятки тысяч посетителей фестиваля Rock am Ring, который ежегодно проходит в западной Германии, были вынуждены покинуть концертную площадку из-за угрозы теракта.

Об этом сообщает издание Der Tagesspiegel.

По данным местной полиции, существовали "конкретные признаки того, что не исключена террористическая атака".

"Из-за террористической угрозы фестиваль сегодня отменен. Надеемся, что завтра сможем продолжить. Пожалуйста следуйте к выходам "- объявили фанатам, которые с пониманием отнеслись к ситуации и уже через полчаса очистили концертную площадку.

Трехдневный фестиваль должны были посетить 85 000 посетителей. В пятницу, по данным полиции, на фестивале могли были 60000 посетителей.

Как сообщает BBC, перед эвакуацией фаны ожидали выступления рок-гиганта Rammstein.

По данным немецких СМИ, полиция задержала двух работников фестиваля, которые якобы установили что-то на месте проведения мероприятий. Один из задержанных имел связи с задержанным ранее террористом.

Полиция отмечает, что на фоне теракта в Манчестере меры безопасности на фестивале усилены и на месте находится 1200 правоохранителей.

Rock am Ring - самый известный рок-фестиваль в Германии, в этом году он отмечает свою 30-ю годовщину. Хедлайнерами фестиваля заявлены In Flames, Rammstein, System of a Down.