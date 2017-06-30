Битва за Ракку: поддерживаемые США силы окружили боевиков ИГИЛ

Пятница, 30 июня 2017, 08:32

Поддерживаемые США объединены курдские и арабские силы на севере Сирии полностью окружили город Ракка, которій боевики группировки "Исламского государства" провозгласили своей столицей.

Об этом сообщает AFP.

"Сирийские демократические силы" (SDF) захватили две деревни на южном берегу реки Евфрат, через которые джихадисты выходили из города. Информацию подтвердили наблюдатели Сирийского центра по правам человека и представители военных.

Силы SDF при поддержке американцев начали наступление на Ракку 6 июня, постепенно захватывая территорию вокруг города.

С тех пор сирийские бойцы захватили два восточных и два западных района города и продвигаются к его центру. По приблизительным данным, в городе находятся около 2500 джихадистов.

Напомним, Ирак заявил о падении "Исламского государства" после захвата иракскими военными руин мечети Аль-Нури в Мосуле, в которой три года назад лидер ИГИЛ провозгласил создание "халифата".