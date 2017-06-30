Парламент Германии проголосовал за легализацию однополых браков

Пятница, 30 июня 2017, 10:19

Бундестаг в пятницу проголосовал за законопроект о легализации однополых браков. Германия разрешила гражданские однополые браки в 2001 году, но эти пары до сих пор не имели права жениться.

Законопроект поддержали 393 депутата, 226 были против и четверо воздержались.

Принятый закон, в частности, позволяет однополым парам усыновлять детей.

До сегодняшнего дня любое голосование по этому вопросу блокировалось коалициями под руководством Христианских демократов Ангелы Меркель (ХДС) и ее баварской сестринской партии Христианско-социального союза (ХСС).

Однако в начале этой недели Меркель впервые публично смягчила свою оппозицию в вопросе разрешения однополых браков.

Этим воспользовались социал-демократы, "зеленые" и "левые", которые ранее продвигали этот законопроект, и на следующий день на комитете по правовым вопросам Бундестага проголосовали за его поддержку и рекомендовали к голосованию.

Депутаты от ХДС/ХСС в комитете были против, ведь ранее существовала договоренность, что документ рассмотрят уже после парламентских выборов в сентябре. Однако голосование в Бундестаге состоялось в последний сессионный день перед летним перерывом.

Следует отметить, что сама Меркель проголосовала против узаконивания однополых браков. Законоропект поддержали около 70 депутатом ХДС.