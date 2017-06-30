В ПАСЕ опубликовали документ с предложением отставки Аграмунта

Пятница, 30 июня 2017, 16:59

Секретариат ПАСЕ опубликовал документ с предложением о прекращении полномочий президента ПАСЕ Педро Аграмунт, который подписали 158 депутатов.

Об этом сообщается на сайте ПАСЕ.

"Предложение об освобождении от должности председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунта только что было представлено ​​158 членами Ассамблеи, относящихся к 5 политическим группам и 36 национальным делегациям", - говорится в сообщении.

Как известно, группа депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы зарегистрировала в секретариате ассамблеи предложение о прекращении полномочий президента ПАСЕ Педро Аграмунта.

"Мы, нижеподписавшиеся, считаем, что президент Парламентской Ассамблеи больше не пользуется доверием Ассамблеи на том основании, что его поведение серьезно вредит репутации Парламентской ассамблеи и позорит ее имидж", - говорится в тексте предложения депутатов.

Автором предложения (депутатом, которая поставила первый подпись) стала норвежка Ингьерд Шоу. Всего, под документом поставили подпись 158 депутатов.

Как сообщала ранее Европейская Правда, это - рекордное количество, до сих пор ни один документ ПАСЕ не регистрировался при таком количестве подписантов.

Отметим, что решающее голосование ожидается 9 октября 2017 года.

Сообщается, что добровольная отставка Аграмунта со своего поста прекращает данную процедуру.

"До окончательного решения относительно данного предложения (о прекращении полномочий - Ред.) президент перестает возглавлять заседания Ассамблеи", - говорится в официальном сообщении.

Подробнее о ситуации читайте в статье "Аграмунта по осени снимают: все детали и сценарии скандала с пророссийским президентом ПАСЕ".