Теракты в Лондоне: медики госпитализировали 48 пострадавших

Воскресенье, 04 июня 2017, 09:33

Вследствие ночных терактов в Лондоне медики госпитализировали 48 человек.

Об этом сообщила служба скорой помощи Лондона.

"Мы госпитализировали 48 пациентов до пяти больниц по всему Лондону и помогли нескольким пострадавшим с незначительными повреждениями на месте. Полиция подтвердила, что, к сожалению, шесть человек погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на место нападений для помощи пострадавшим были направлены более 80 медиков.

Напомним, в ночь на воскресенье шесть человек были убиты в результате нападения в центре Лондона. Нападавшие на белом фургоне врезались в пешеходов на Лондонском мосту, после чего напали на людей с ножами на рынке Боро.

Трех нападающих полиция ликвидировала.