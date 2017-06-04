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Выборы на Мальте: действующий премьер заявил о победе своей политсилы

Воскресенье, 04 июня 2017, 13:36
Версия для печати Комментарии

Лидер Лейбористской партии и действующий премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил о победе на досрочных выборах, которые он объявил в прошлом месяце на фоне оффшорного скандала.

Об этом сообщает Reuters.

По сообщениям провластной прессы, руководящая лейбористская партия ожидает получить на выборах почти 55% голосов избирателей, сообщает Times of Malta, в то время как их главные оппоненты, Националистическая партия Мальты - 44% голосов. Впрочем, официальный подсчет голосов еще продолжается.

"Люди четко решили остаться на пути к еще лучшим результатам", - заявил премьер-министр Джозеф Мускат.

Лидер националистической партии Мальты Симон Бусуттил в своем Twitter признал поражение.

"Я только что позвонил Джозефу Мускату, чтобы признать поражение. Как всегда, мы уважаем решение избирателей", - отметил Бусуттил.

Благодаря победе лейбористов действующий премьер Джозеф Мускат сможет остаться на своем посту на второй срок.

Напомним, Мускат объявил о досрочных выборах на фоне оффшорного скандала Panama Papers.

Его жену обвинили в том, что она якобы возглавляла оффшорную кампанию, получала деньги от правящей семьи Азербайджана при получении лицензии банком Азербайджана на Мальте. Мускат все обвинения отвергает.

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