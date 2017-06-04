Глава МВД Британии: лондонские террористы были радикальными исламистами

Воскресенье, 04 июня 2017, 14:02

Исполнители террористической атаки, в результате которой в Лондоне погибли 7 человек, вероятно были радикальными исламистскими террористами.

Об этом заявила министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд, сообщает Reuters.

"Мы уверены в том, что они были радикальными исламистскими террористами, именно этой идеологией они руководствовались. Теперь мы должны выяснить, откуда происходит этот радикализм", - рассказала министр, комментируя лица трех нападающих.

Пока не ясно, были ли нападавшие известны британским властям ранее.

Радд также заявила, что между террористической атакой 22 мая в Манчестере и ночными атаками в Лондоне по предварительным данным связи нет.

"Мы считаем такую связь маловероятной. Похоже, ее не было, но мы пока не можем отвергать и этого", - подчеркнула Радд.

Напомним, в ночь на воскресенье террористы на белом фургоне врезались в пешеходов на Лондонском мосту, после чего напали на людей с ножами на рынке Боро. В результате действий террористов погибли 7 человек и еще 48 были госпитализированы.