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В связи с терактами в Лондоне задержаны 12 человек - полиция

Воскресенье, 04 июня 2017, 15:36
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Британские правоохранители провели спецоперацию в восточном районе Лондона Баркинг, во время которой в связи с ночными терактами в столице были задержаны 12 человек.

Об этом полиция Лондона сообщила на своем сайте.

Сообщается, что офицеры контртеррористического командования полиции Лондона провели спецоперацию в воскресенье утром. В связи с нападениями на Лондонском мосту и на рынке Боро были задержаны 12 человек.

Отмечается, что по нескольким адресам в этом районе обыски продолжаются.

Ранее телеканал Sky news со ссылкой на собственные источники сообщил о рейдах полиции в квартире одного из нападавших в районе Баркинг и задержание пятерых человек.

Напомним, в ночь на воскресенье террористы на белом фургоне врезались в пешеходов на Лондонском мосту, после чего напали на людей с ножами на рынке Боро.

В результате действий террористов погибли 7 человек и еще 48 были госпитализированы. Полиция на месте ликвидировала трех нападающих.

По словам главы МВД Великобритании, исполнители теракта были радикальными исламистами.

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