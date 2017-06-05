Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром

Понедельник, 05 июня 2017, 09:35

Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн разорвали дипломатические связи с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма.

Это беспрецедентный разрыв между наиболее влиятельными членами Совета сотрудничества стран Персидского залива, сообщает Reuters.

Три государства Персидского залива объявили о закрытии транспортных связей с Катаром и дали катарским гостям и жителям городов две недели, чтобы покинуть страны.

Катар также исключен из военной коалиции, ведущей борьбу с хуситами в Йемене.

По сообщению телеканала Al Jаzeera, Саудовская Аравия также закрывает границу и прекращает воздушное и морское движение с Катаром, призывая "все братские страны и компании, сделать то же самое".

МИД Бахрейна выступил с заявлением о том, что отзовет свою дипломатическую миссию из катарской столице Дохи, в течение 48 часов, и все катарские дипломаты должны покинуть Бахрейн в тот же период.

Об отзыве дипломатических миссий заявила Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Египет также объявил о закрытии своего воздушного пространства и морских портов для всех катарских перевозок "для защиты своей национальной безопасности".

Эти шаги более строгие, чем те, которые применялись в 2014 году в течение восьми месяцев раздора между странами. Тогда Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ отозвали своих послов из Дохи, но туристические связи поддерживались и катарцев не высылали из стран.

Раскол между Катаром и его ближайшими союзниками может иметь последствия для Ближнего Востока, где страны Персидского залива использовали финансовую и политическую власть, чтобы влиять на события в Ливии, Египте, Сирии, Ираке и Йемене.