Россияне назвали наиболее враждебные страны ЕС: Германия, Латвия и Литва

Понедельник, 05 июня 2017, 15:59

Россияне считают, что среди стран Евросоюза наиболее враждебно настроены к их стране Германия, Латвия и Литва.

Об этом свидетельствуют опросы российского "Левада-Центр".

На первом месте среди стран, которые "наиболее недружественны, враждебно настроены к России" - США, на втором - Украина. В первую пятерку также вошли Германия, Латвия и Литва.

Среди стран, которые россияне считают своими "самыми близкими друзьями, союзниками" - Беларусь, Китай, Казахстан, Сирия, Индия.

Более половины опрошенных (53%) заявили, что не видят изменений в отношениях между Россией и Евросоюзом, 18% ответили, что отношения ухудшились, 13% считают, что улучшились.

33% респондентов на вопрос, находится ли Россия в международной изоляции, ответили - "скорее, да". Еще 33% сказали - "скорее, нет".