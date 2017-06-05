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Египет со вторника прекращает авиасообщение с Катаром

Понедельник, 05 июня 2017, 17:31
Версия для печати Комментарии

Министерство гражданской авиации Египта официально объявило о том, что начиная со вторника, приостанавливается выполнение всех рейсов в и из Катара.

Об этом сообщает Associated Press.

Этот шаг привел к путанице в международном аэропорту Каира. Сегодня один из рейсов в Доху был задержан на несколько часов, прежде чем ему разрешили взлететь.

В министерстве сообщили, что египетское воздушное пространство будет закрыто для катарских самолетов, начиная с 6:00 утра вторника по каирскому времени.

Ранее крупнейшие авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов и авиакомпания Саудовской Аравии объявили о приостановлении выполнения всех рейсов в и из катарской столицы Дохи.

В ответ катарская авиакомпания Qatar Airways сообщила, что она прекратила все рейсы в Саудовскую Аравию.

Напомним, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн разорвали дипломатические связи с Катаром.

Страны также объявили о закрытии транспортных связей с Катаром и дали катарским гостям и жителям городов две недели, чтобы уехать.

Позже о разрывве отношений с Катаром заявили также Йемен и Ливия.

Причиной таких мер стало обвинение власти Катара в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и "Исламского государства".

Не исключено, что настоящей причиной послужило то, что на саммите стран Персидского залива в конце мая катарское новостное агентство распространило речь эмира Катара, который заявил о поддержке нормальных отношений с Ираном, что вызвало волну критики в саммите. Позже Доха заявила, что публикацию сделали хакеры.

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