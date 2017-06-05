Понедельник, 05 июня 2017, 17:56

В понедельник, 5 июня, Черногория официально стала 29-м членом НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вместе с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном примут участие в церемонии передачи протокола о вступлении Черногории в альянс.

Церемония состоится в Государственном департаменте США в присутствии премьер-министра Черногории Душко Марковича.

7 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится церемония вступления Черногории в альянс и торжественное поднятие флага.

Напомним, 28 апреля парламент Черногории проголосовал за ратификацию закона о вступлении страны в НАТО.

12 мая правительство Черногории сообщило, что все 28 стран-членов НАТО ратифицировали протокол о вступлении балканского государства в альянс.