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В США арестовали подрядчика АНБ за утечку секретной информации о кибератаке РФ

Вторник, 06 июня 2017, 08:29
Версия для печати Комментарии

В США по обвинению в хищении и передаче СМИ секретных документов арестована сотрудница компании, которая выполняла работу для Агентства национальной безопасности страны (АНБ) Риалити Ли Виннер.

Об этом сообщает CNN.

Согласно федеральной жалобе, 25-летняя Виннер, подрядчик Pluribus International Corporation из Джорджии, обвиняется в том, что она вынесла секретные материалы из правительственного объекта и передала их журналистам.

По данным источников CNN, документ, который передала Виннер, был использован порталом Intercept, который в понедельник опубликовал секретный доклад Агентства национальной безопасности о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США.

Доклад АНБ от 5 мая содержит подробную информацию о попытке российских служб военной разведки совершить в 2016 году кибератаку на одного из поставщиков программного обеспечения для системы голосования перед президентскими выборами в США. Однако в документе не было информации относительно того, увенчались ли успехом усилия хакеров.

Американский чиновник подтвердил CNN, что документ, опубликованный Intercept, является настоящим и принадлежит к секретным документам АНБ.

Сообщается, что Виннер грозит до 10 лет тюрьмы за утечку секретной информации.

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