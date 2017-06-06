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Дипломатический кризис в Персидском заливе: Катару закрывают воздушное пространство

Вторник, 06 июня 2017, 14:04
карта полетов
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Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн закрыли воздушное пространство для самолетов катарских авиалиний на фоне обострения дипломатического кризиса.

Об этом сообщает AFP.

Кроме того, Саудовская Аравия отозвала лицензию национального катарского авиаперевозчика Qatar Airways.

Эр-Рияд также закрыл сухопутную границу с Катаром, через которую проходила большая часть товаров, в том числе продовольствия.

Данные ресурса FlightRadar24, отслеживающего маршруты движения самолетов, свидетельствуют, что самолеты Qatar Airways обходят воздушное пространство Саудовской Аравии, Бахрейна, ОАЭ и Египта. В Европу самолеты направляются через воздушное пространство Турции и Ирана.

На карте обозначены самолеты Qatar Airways по состоянию на 13:40
по Киеву (дані FlightRadar24)

Три крупнейшие авиакомпании ОАЭ объявили о приостановлении выполнения всех рейсов в и из катарской столицы Дохи.

Авиакомпания Qatar Airways ранее отменила рейсы в Бахрейн, Египет и Объединенные Арабские Эмираты со вторника до дальнейшего уведомления.

Напомним, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн разорвали дипломатические связи с Катаром.

Страны также объявили о закрытии транспортных связей с Катаром и дали катарским гостям и жителям городов две недели, чтобы уехать.

Позже к ним присоединились Ливия и Йемен.

Причиной таких мер стало обвинение властей Катара в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и "Исламского государства".

Не исключено, что настоящей причиной стало то, что на саммите стран Персидского залива в конце мая катарское новостное агентство распространило речь эмира Катара, который заявил о поддержке нормальных отношений с Ираном, что вызвало волну критики на саммите. Позже Доха заявила, что публикацию сделали хакеры.

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