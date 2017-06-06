Дипломатический кризис в Персидском заливе: Катару закрывают воздушное пространство

Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн закрыли воздушное пространство для самолетов катарских авиалиний на фоне обострения дипломатического кризиса.
Об этом сообщает AFP.
Кроме того, Саудовская Аравия отозвала лицензию национального катарского авиаперевозчика Qatar Airways.
Эр-Рияд также закрыл сухопутную границу с Катаром, через которую проходила большая часть товаров, в том числе продовольствия.
Данные ресурса FlightRadar24, отслеживающего маршруты движения самолетов, свидетельствуют, что самолеты Qatar Airways обходят воздушное пространство Саудовской Аравии, Бахрейна, ОАЭ и Египта. В Европу самолеты направляются через воздушное пространство Турции и Ирана.
|На карте обозначены самолеты Qatar Airways по состоянию на 13:40
по Киеву (дані FlightRadar24)
Три крупнейшие авиакомпании ОАЭ объявили о приостановлении выполнения всех рейсов в и из катарской столицы Дохи.
Авиакомпания Qatar Airways ранее отменила рейсы в Бахрейн, Египет и Объединенные Арабские Эмираты со вторника до дальнейшего уведомления.
Напомним, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн разорвали дипломатические связи с Катаром.
Страны также объявили о закрытии транспортных связей с Катаром и дали катарским гостям и жителям городов две недели, чтобы уехать.
Позже к ним присоединились Ливия и Йемен.
Причиной таких мер стало обвинение властей Катара в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и "Исламского государства".
Не исключено, что настоящей причиной стало то, что на саммите стран Персидского залива в конце мая катарское новостное агентство распространило речь эмира Катара, который заявил о поддержке нормальных отношений с Ираном, что вызвало волну критики на саммите. Позже Доха заявила, что публикацию сделали хакеры.