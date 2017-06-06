Консулы Украины в Польше будут следить за ситуацией на границе в первый день безвиза

Вторник, 06 июня 2017, 14:18

11 июня, в первый день безвиза, консульские должностные лица посольства Украины в Польше и генконсульства Украины в Люблине будут присутствовать в ключевых пунктах пропуска с целью контроля и мониторинга ситуации в пунктах пропуска через государственную границу Польши.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины на своей странице в Facebook.

"С целью контроля и мониторинга ситуации в пунктах пропуска через государственную границу Республики Польша 11 июня с 8.00 до 15.00 по местному времени будет обеспечено присутствие консульских должностных лиц посольства Украины в Республике Польша и генерального консульства Украины в Люблине в ключевых пунктах пропуска: "Дорогуск ", "Зосин", "Медыка", "Гребенне", "Корчева", международный аэропорт им Ф. Шопена в Варшаве", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в связи с введением ЕС безвизового режима для граждан Украины работники украинских консульств 11 июня прибудут в аэропорты ФРГ, чтобы помочь гражданам Украины в случае возникновения осложнений при пересечении границы.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и ЕС заработает в полночь в ночь на 11 июня.