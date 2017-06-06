Трамп впервые прокомментировал дипломатический конфликт вокруг Катара

Вторник, 06 июня 2017, 16:17

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал дипломатический конфликт в Персидском заливе между Катаром и несколькими его соседями.

Комментарий американский президент традиционно оставил в Twitter.

"Во время моей недавней поездки на Ближний Восток я заявил, что больше не может быть финансирования радикальной идеологии. Лидеры указали на Катар - смотрите!", - написал Трамп.

Напомним, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн разорвали дипломатические связи с Катаром.

Страны также объявили о закрытии транспортных связей с Катаром и дали катарским гостям и жителям городов две недели, чтобы уехать.

Позже о разрывве отношений с Катаром заявили также Йемен и Ливия.

Причиной таких мер стало обвинение власти Катара в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и "Исламского государства".

Издание The Financial Times сообщило, что Катар выплатил до миллиарда долларов выкупа за похищенных в Ираке 26 членов королевской семьи и захваченных военных.

Деньги предназначались для террористических группировок, связанных с "Аль-Каидой" и представителям иранских сил безопасности.