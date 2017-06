Трамп считает "катарский кризис" своей заслугой

Президент США Дональд Трамп считает своей заслугой решение стран Персидского залива разорвать дипломатические связи с Катаром.

Об этом он традиционно написал в своем Twitter.

"Так хорошо видеть, что визит в Саудовскую Аравию, к королю с 50 странами уже окупается. Они заявили, что займут жесткую позицию в отношении финансирования экстремизма, все упоминания тогда указывали на Катар. Возможно, это будет началом конца ужаса терроризма", - написал Трамп.

So good to see the Saudi Arabia visit with the King and 50 countries already paying off. They said they would take a hard line on funding...