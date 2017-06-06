Трамп считает "катарский кризис" своей заслугой

Вторник, 06 июня 2017, 17:33

Президент США Дональд Трамп считает своей заслугой решение стран Персидского залива разорвать дипломатические связи с Катаром.

Об этом он традиционно написал в своем Twitter.

"Так хорошо видеть, что визит в Саудовскую Аравию, к королю с 50 странами уже окупается. Они заявили, что займут жесткую позицию в отношении финансирования экстремизма, все упоминания тогда указывали на Катар. Возможно, это будет началом конца ужаса терроризма", - написал Трамп.

So good to see the Saudi Arabia visit with the King and 50 countries already paying off. They said they would take a hard line on funding... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 червня 2017 р.

...extremism, and all reference was pointing to Qatar. Perhaps this will be the beginning of the end to the horror of terrorism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 червня 2017 р.

Напомним, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн разорвали дипломатические связи с Катаром.

Страны также объявили о закрытии транспортных связей с Катаром и дали катарским гостям и жителям городов две недели, чтобы уехать.

Позже к ним присоединились Ливия и Йемен.

Причиной таких мер стало обвинение власти Катара в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и "Исламского государства".

Издание The Financial Times сообщило, что Катар выплатил до миллиарда долларов выкупа за похищенных в Ираке 26 членов королевской семьи и захваченных военных.

Выплаты якобы предназначались для террористических группировок, связанных с "Аль-Каидой" и представителям иранских сил безопасности.