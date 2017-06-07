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Девятая страна разорвала дипломатические отношения с Катаром

Среда, 07 июня 2017, 07:34
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Мавритания стала девятой страной, которая разорвала дипломатические связи с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма.

Об этом сообщает Al Jazeera.

"Государство Катар связало свою политику ... с поддержкой террористических организаций и распространением экстремистских идей", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел западной африканской страны, члена Лиги арабских государств.

Заявление мавританского правительства о расторжении дипотношений с Катаром было опубликовано на  арабском языке Мавританским информационным агентством.

По данным Al Jazeera, перед посольством Катара в Мавритании сейчас проходят протесты.

"В знак солидарности с Катаром, люди в столице Мавритании Нуакшот продемонстрировали у катарского посольства, что они против решения своего правительства касательно разрыва связей с государством в Персидском заливе", - отмечает издание.

Напомним, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Ливия, Йемен, Мальдивская Республика и Маврикий разорвали дипломатические связи с Катаром.

Правительство Иордании заявило, что снижает уровень своего дипломатического представительства в Катаре.

Причиной таких мер стало обвинение власти Катара в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и "Исламского государства".

Издание The Financial Times сообщило, что Катар выплатил до миллиарда долларов выкупа за похищенных в Ираке 26 членов королевской семьи и захваченных военных.

Выплаты якобы предназначались для террористических группировок, связанных с "Аль-Каидой" и представителям иранских сил безопасности.

Отметим, что президент США Дональд Трамп считает своей заслугой решение стран Персидского залива разорвать дипломатические связи с Катаром.

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