Теракт в Лондоне: злоумышленника пустили в страну несмотря на предостережения спецслужб Италии

Среда, 07 июня 2017, 08:24

Одному из исполнителей теракта на Лондонском мосту разрешили въезд в Британию, несмотря на то, что британские спецслужбы были предупреждены, что подозреваемый находился в международном списке лиц для наблюдения.

Об этом сообщает The Telegraph.

Юсеф Загби, один из исполнителей теракта в Лондоне, находился в международном списке для наблюдения за подозреваемыми иностранными боевиками после того, как итальянские полицейские поймали его при попытке попасть в Сирию в прошлом году.

Итальянцы утверждают, что разведки МI6 и МI5 были проинформированы о том, что Загби при задержании в аэропорту Болоньи заявил полиции, что "собирается быть террористом".

Однако после этого 22-летний гражданин Италии все еще cмог попасть в Британию, где он впоследствии присоединился к 27-летнему Батту и 30-летнему Редуейну.

Напомним, ранее британская полиция назвала имена трех нападающих. Это - 22-летний Юсеф Загби, итальянский гражданин марокканского происхождения.

Второй террорист - 27-летний Хирам Батт, который родился в Пакистане и вырос в Великобритании, он был известен полиции и находился в поле зрения с 2015 года.

Третий нападающий - 30-летний Рашид Редуейн, марокканско-ливийского происхождения, не был известен полиции или разведке MI5.

Напомним, в ночь на воскресенье, 4 июня, террористы на белом фургоне врезались в пешеходов на Лондонском мосту, после чего напали на людей с ножами на рынке Боро.

В результате действий террористов погибли 7 человек и еще 48 были госпитализированы. Полиция на месте ликвидировала трех нападающих.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".