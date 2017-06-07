Найти
АКТУАЛЬНО

Стрельба в парламенте Ирана, есть раненые

Эрдоган поддержал Катар в конфликте с арабскими странами

Девятая страна разорвала дипломатические отношения с Катаром

Французская полиция проводит спецоперацию у Нотр-Дам де Пари

В Иране второе вооруженное нападение: стрельба в мавзолее Хомейни

Страны-члены ЕС согласовали расширение беспошлинных квот для Украины



Теракт в Лондоне: злоумышленника пустили в страну несмотря на предостережения спецслужб Италии

Среда, 07 июня 2017, 08:24
Версия для печати Комментарии

Одному из исполнителей теракта на Лондонском мосту разрешили въезд в Британию, несмотря на то, что британские спецслужбы были предупреждены, что подозреваемый находился в международном списке лиц для наблюдения.

Об этом сообщает The Telegraph.

Юсеф Загби, один из исполнителей теракта в Лондоне, находился в международном списке для наблюдения за подозреваемыми иностранными боевиками после того, как итальянские полицейские поймали его при попытке попасть в Сирию в прошлом году.

Итальянцы утверждают, что разведки МI6 и МI5 были проинформированы о том, что Загби при задержании в аэропорту Болоньи заявил полиции, что "собирается быть террористом".

Однако после этого 22-летний гражданин Италии все еще cмог попасть в Британию, где он впоследствии присоединился к 27-летнему Батту и 30-летнему Редуейну.

Напомним, ранее британская полиция назвала имена трех нападающих. Это - 22-летний Юсеф Загби, итальянский гражданин марокканского происхождения.

Второй террорист - 27-летний Хирам Батт, который родился в Пакистане и вырос в Великобритании, он был известен полиции и находился в поле зрения с 2015 года.

Третий нападающий - 30-летний Рашид Редуейн, марокканско-ливийского происхождения, не был известен полиции или разведке MI5.

Напомним, в ночь на воскресенье, 4 июня, террористы на белом фургоне врезались в пешеходов на Лондонском мосту, после чего напали на людей с ножами на рынке Боро.

В результате действий террористов погибли 7 человек и еще 48 были госпитализированы. Полиция на месте ликвидировала трех нападающих.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:47
В Иране второе вооруженное нападение: стрельба в мавзолее Хомейни
09:36
Стрельба в парламенте Ирана, есть раненые
09:29
США подозревают, что хакеры из РФ причастны к скандалу вокруг Катара - СМИ
09:18
Французские избиратели за рубежом поддержали партию Макрона в первом туре
08:38
Лавров обещает визы для украинцев в случае введения виз для РФ
08:24
Теракт в Лондоне: злоумышленника пустили в страну несмотря на предостережения спецслужб Италии
08:16
В Кремле анонсировали встречу Путина и Трампа
08:07
Эрдоган поддержал Катар в конфликте с арабскими странами
07:47
Путин заявил, что войну России и США "никто бы не пережил"
07:34
Девятая страна разорвала дипломатические отношения с Катаром
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Александр Мишин, для Европейской правды

Катарские истории: как новый кризис в Персидском заливе угрожает интересам Украины

Из-за конфликта в Заливе европейские потребители могут потерять доступ к катарскому сжиженному газу. Это вызовет рост цен, в том числе для Украины. А цифры в коммунальных платежках – более понятный аргумент, чем ожесточенная борьба на, казалось бы, далеком Ближнем Востоке...

Юлия Курнышова, для Европейской правды

Выборы на фоне взрывов: как террористы ослабили Британию в переговорах по Brexit

Две атаки терористов вполне могут изменить исход британских парламентских выборов. В будущем парламенте у консерваторов может оказаться даже меньше мандатов, чем до выборов. Позиции премьера ослабнут, а вместе с ними – сила правительства в переговорах с ЕС...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  