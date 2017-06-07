Стрельба в парламенте Ирана, есть раненые

Среда, 07 июня 2017, 09:36

По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы, произошедшей в парламенте Ирана сегодня утром.

Об этом сообщило иранское агентство Tasnim в Twitter.

"Трое нападавших внутри парламента Ирана, пока 2 раненых; перестрелка продолжается", - говорится в сообщении.

#BreakingNews: Three attackers inside #Iran 's Parliament; 2 injured so far; fire exchanges continue — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 7 червня 2017 р.

Была также информация о захвате заложников, но пока иранские силы безопасности ее не подтверждают. Также есть сообщения о задержании одного из нападавших.

Агентство ISNA сообщает об одном вооруженном человеке, который открыл стрельбу по охранникам на входе парламента.

Также сегодня утром произошло нападение вооруженных людей в мавзолее Хомейни, на юге Тегерана. Сообщается о нескольких раненых.