Стрельба в парламенте Ирана, есть раненые

По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы, произошедшей в парламенте Ирана сегодня утром.
Об этом сообщило иранское агентство Tasnim в Twitter.
"Трое нападавших внутри парламента Ирана, пока 2 раненых; перестрелка продолжается", - говорится в сообщении.
#BreakingNews: Three attackers inside #Iran 's Parliament; 2 injured so far; fire exchanges continue— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 7 червня 2017 р.
Была также информация о захвате заложников, но пока иранские силы безопасности ее не подтверждают. Также есть сообщения о задержании одного из нападавших.
Агентство ISNA сообщает об одном вооруженном человеке, который открыл стрельбу по охранникам на входе парламента.
Также сегодня утром произошло нападение вооруженных людей в мавзолее Хомейни, на юге Тегерана. Сообщается о нескольких раненых.