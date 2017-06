Стрельба в парламенте Ирана, есть раненые

По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы, произошедшей в парламенте Ирана сегодня утром.

Об этом сообщило иранское агентство Tasnim в Twitter.

"Трое нападавших внутри парламента Ирана, пока 2 раненых; перестрелка продолжается", - говорится в сообщении.

