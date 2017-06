В Иране второе вооруженное нападение: стрельба и взрыв близ мавзолея Хомейни

В Иране произошло второе за день нападение с применением огнестрельного оружия, на этот раз в мавзолее Хомейни.

Об этом сообщает иранское агентство Tasnim в Twitter.

"О еще одной стрельбе сообщили в мавзолее имама Хомейни к ​​югу от Тегерана; пока несколько раненых ", - говорится в сообщении.

#BreakingNews: Another shooting reported at mausoleum of Imam Khomeini in southern #Tehran; Some injured so far#Iran