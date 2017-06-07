В Иране второе вооруженное нападение: стрельба и взрыв близ мавзолея Хомейни

Среда, 07 июня 2017, 09:58

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В Иране произошло второе за день нападение с применением огнестрельного оружия, на этот раз в мавзолее Хомейни.

Об этом сообщает иранское агентство Tasnim в Twitter.

"О еще одной стрельбе сообщили в мавзолее имама Хомейни к ​​югу от Тегерана; пока несколько раненых ", - говорится в сообщении.

#BreakingNews: Another shooting reported at mausoleum of Imam Khomeini in southern #Tehran; Some injured so far#Iran — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 7 червня 2017 р.

По данным агентства Mehr, нападение совершили трое вооруженных чоловикв. Двое из них задержали, третий подорвал на себе пояс со взрывчаткой. Отдельные СМИ сообщают о 4 нападаввших, вооруженных "калашниковыми"

#BREAKING #Iran shooting

Media reports say 2 attackers arrested in Imam Khomeini shrine, third suicide shooter ahs detonated his vest. — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) 7 червня 2017 р.

В то же время, по сообщениям государственной агеннции IRNA, взрыв террориста-смертника произошел на местности святыни, а рядом с ней, вблизи местной банковского учреждения. По предварительным данным, в результате нападения один человек погиб, 5 получили ранения.

Мавзолей Хомейни - мемориальный комплекс, посвященный лидеру исламской революции и первому высшему руководителю Ирана аятолла Хомейни. Мавзолей расположен к югу от Тегерана.

Напомним, сегодня утром произошла стрельба в парламенте Ирана, сообщается о по меньшей мере двух раненых.