В Иране второе вооруженное нападение: стрельба и взрыв близ мавзолея Хомейни

В Иране произошло второе за день нападение с применением огнестрельного оружия, на этот раз в мавзолее Хомейни.
Об этом сообщает иранское агентство Tasnim в Twitter.
"О еще одной стрельбе сообщили в мавзолее имама Хомейни к югу от Тегерана; пока несколько раненых ", - говорится в сообщении.
#BreakingNews: Another shooting reported at mausoleum of Imam Khomeini in southern #Tehran; Some injured so far#Iran— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 7 червня 2017 р.
По данным агентства Mehr, нападение совершили трое вооруженных чоловикв. Двое из них задержали, третий подорвал на себе пояс со взрывчаткой. Отдельные СМИ сообщают о 4 нападаввших, вооруженных "калашниковыми"
#BREAKING #Iran shooting— Mehr News Agency (@MehrnewsCom) 7 червня 2017 р.
Media reports say 2 attackers arrested in Imam Khomeini shrine, third suicide shooter ahs detonated his vest.
В то же время, по сообщениям государственной агеннции IRNA, взрыв террориста-смертника произошел на местности святыни, а рядом с ней, вблизи местной банковского учреждения. По предварительным данным, в результате нападения один человек погиб, 5 получили ранения.
Мавзолей Хомейни - мемориальный комплекс, посвященный лидеру исламской революции и первому высшему руководителю Ирана аятолла Хомейни. Мавзолей расположен к югу от Тегерана.
Напомним, сегодня утром произошла стрельба в парламенте Ирана, сообщается о по меньшей мере двух раненых.