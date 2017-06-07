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В результате стрельбы в парламенте Ирана погиб охранник, 8 человек ранены

Среда, 07 июня 2017, 10:14
Версия для печати Комментарии

В результате вооруженного нападения на парламент Ирана погиб охранник и по меньшей мере восемь человек получили ранения.

Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

Сообщается, что нападавших было четверо, они открыли огонь у входа в иранский парламент. Нападение произошло около 10:15 по местному времени.

По данным агентства Tasnim, ранения получили четверо охранников и двое посетителей парламента. Информации о других раненых нет.

После нападения входы и выходы в залы парламента были закрыты для журналистов и депутатов. Сообщается, что трое вооруженных людей побежали к северу от здания парламента, где находятся офисы депутатов, и сейчас остаются там.

Пресс-секретарь Национального комитета по внешней политике безопасности иранского парламента сообщил, что один из четырех нападавших задержан.

В то же время иранское государственное агентство IRNA отмечает, что нападение произошло во время парламентской сессии. Несмотря на нападение, встреча депутатов не была прекращена, она продолжается до сих пор, на ней, в частности, находятся члены комитета по вопросам нацбезопасности. Вход для СМИ в здание парламента закрыт.

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