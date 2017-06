В парламенте Ирана смертник совершил взрыв, есть данные о заложниках

Один из террористов, которые сегодня совершили нападение на парламент Ирана, некоторое время скрывался внутри здания, после чего взорвал себя.

Об этом сообщает Press TV.

Также сообщается, что иранским спецназовцам удалось ликвидировать одного нападавшего. Всего в нападении участвовали четыре человека, один из них ранее был задержан.

Gunshots being heard around #IranParliament #TehranShooting pic.twitter.com/18zMmPqgq9

СМИ также сообщают, что внутри здания есть заложники.

Иранское агентство Tasnim передает, что в результате стрельбы в парламенте Ирана погибли семь человек, еще четыре оказались в заложниках вооруженных террористов. Однако агентство подчеркивает, что эта информация не подтверждена.

Unconfirmed reports say seven people martyred in #Iran's parliament shooting spree/4 taken hostage #Tehran