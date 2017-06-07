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В парламенте Ирана смертник совершил взрыв, есть данные о заложниках

Среда, 07 июня 2017, 11:37
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Один из террористов, которые сегодня совершили нападение на парламент Ирана, некоторое время скрывался внутри здания, после чего взорвал себя.

Об этом сообщает Press TV.

Также сообщается, что иранским спецназовцам удалось ликвидировать одного нападавшего. Всего в нападении участвовали четыре человека, один из них ранее был задержан.

СМИ также сообщают, что внутри здания есть заложники.

Иранское агентство Tasnim передает, что в результате стрельбы в парламенте Ирана погибли семь человек, еще четыре оказались в заложниках вооруженных террористов. Однако агентство подчеркивает, что эта информация не подтверждена.

Ранее стало известно, что в результате вооруженного нападения на парламент Ирана погиб охранник и по меньшей мере восемь человек получили ранения.

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