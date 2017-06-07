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Канун выборов в Британии: партия Мэй потеряет большинство в парламенте - опрос

Среда, 07 июня 2017, 18:59
Версия для печати Комментарии

Консервативная партия Великобритании, возглавляемая премьер-министром Терезой ​​Мэй, потеряет большинство в парламенте после выборов 8 июня.

Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov, сообщает агентство Reuters.

Согласно опросу, консерваторы рассчитывают получить 42% голосов избирателей и 302 места в 650-местном парламенте.

Главные соперники тори лейбористы могут рассчитывать на 38% голосов избирателей и 269 мест соответственно.

Сейчас у консерваторов есть большинство в парламенте (330 мест). Объявляя в апреле проведения досрочных выборов Мэй надеялась расширить консервативное большинство и таким образом укрепить свои позиции на переговорах с ЕС о Brexit.

Однако, как отмечает агентство, опрос ряда других служб свидетельствуют о "комфортной" победе Консервативной партии.

Напомним, внеочередные парламентские выборы в Великобритании состоятся в четверг, 8 июня.

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