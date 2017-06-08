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Глава МИД Ирана назвал соболезнования Трампа после терактов "отвратительными"

Четверг, 08 июня 2017, 09:42
Версия для печати Комментарии

Министр иностранных дел Ирана раскритиковал заявление президента США Дональда Трампа, в котором тот выразил сожаление по поводу терактов для в Тегеране, назвав слова "отвратительными".

Об этом сообщает Reuters.

Трамп заявил, что он помолился за жертв нападений, которые погибли в среду, но добавил, что "страны, поддерживающие терроризм, рискуют стать жертвой зла, которому они способствуют".

Иранский министр Мохаммад Джавад Зариф в ответ назвал заявление Белого дома "отвратительным". "Иранский народ отвергает такие попытки США подружиться", - сказал он.

Напомним, Иран обвинил США и Саудовскую Аравию в причастности к терактам в Тегеране, в результате которых погибли 12 человек, еще 39 получили ранения.

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