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США могут выйти из Парижского соглашения только в конце срока Трампа, а потом снова присоединиться

Четверг, 08 июня 2017, 09:46
Версия для печати Комментарии

Соединенные Штаты Америки смогут выйти из Парижского климатического соглашения не ранее чем в 2020 году, то есть только в конце срока президентства Дональда Трампа.

Об этом сообщает The New York Times.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского климатического соглашения.

"Однако нужно гораздо больше, чем одно заявление: по правилам соглашения, которых Белый дом, как он говорит, будет придерживаться, страна может выйти из соглашения не ранее 4 ноября 2020 года. А это значит, что Соединенные Штаты будут оставаться участником соглашения почти весь срок полномочий господина Трампа", - отмечает издание.

Отмечается, что ближайшие четыре года будут напряженными из-за политики в области климата.

Помощники Трампа планируют продолжать работу, чтобы отказаться от внутренних климатических программ, таких как План чистой энергии. Кроме того, как ожидается, другие страны-участницы соглашения будут проводить регулярные встречи, чтобы прояснить детали Парижского соглашения, несмотря на то, что США выходят из договора.

Уже следующая такая встреча состоится в Бонне, Германия, где представители 195 стран встретятся для обсуждения выполнения соглашения. А США технически по-прежнему являются сопредседателем ключевого Комитета по обеспечению прозрачности.

Издание отмечает, что США могут выйти из соглашения не ранее 4 ноября 2020 года. Это произойдет через день после очередных президентских выборов.

И если новый президент вступит в должность 20 января 2021 года, то он или она может легко подать письменное сообщение в Организацию Объединенных Наций о том, что Соединенные Штаты хотели бы вновь присоединиться к Парижскому климатическому соглашению.

В таких обстоятельствах в течение 30 дней Соединенные Штаты могут вновь стать участниками соглашения и заново пообещать присоединиться к решению проблем изменения климата.

Читайте также на сайте ЕвроПравды: "Make the world great again: зачем США выходят из Парижского климатического соглашения".

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