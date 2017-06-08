США могут выйти из Парижского соглашения только в конце срока Трампа, а потом снова присоединиться

Соединенные Штаты Америки смогут выйти из Парижского климатического соглашения не ранее чем в 2020 году, то есть только в конце срока президентства Дональда Трампа.
Об этом сообщает The New York Times.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского климатического соглашения.
"Однако нужно гораздо больше, чем одно заявление: по правилам соглашения, которых Белый дом, как он говорит, будет придерживаться, страна может выйти из соглашения не ранее 4 ноября 2020 года. А это значит, что Соединенные Штаты будут оставаться участником соглашения почти весь срок полномочий господина Трампа", - отмечает издание.
Отмечается, что ближайшие четыре года будут напряженными из-за политики в области климата.
Помощники Трампа планируют продолжать работу, чтобы отказаться от внутренних климатических программ, таких как План чистой энергии. Кроме того, как ожидается, другие страны-участницы соглашения будут проводить регулярные встречи, чтобы прояснить детали Парижского соглашения, несмотря на то, что США выходят из договора.
Уже следующая такая встреча состоится в Бонне, Германия, где представители 195 стран встретятся для обсуждения выполнения соглашения. А США технически по-прежнему являются сопредседателем ключевого Комитета по обеспечению прозрачности.
Издание отмечает, что США могут выйти из соглашения не ранее 4 ноября 2020 года. Это произойдет через день после очередных президентских выборов.
И если новый президент вступит в должность 20 января 2021 года, то он или она может легко подать письменное сообщение в Организацию Объединенных Наций о том, что Соединенные Штаты хотели бы вновь присоединиться к Парижскому климатическому соглашению.
В таких обстоятельствах в течение 30 дней Соединенные Штаты могут вновь стать участниками соглашения и заново пообещать присоединиться к решению проблем изменения климата.
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