Премьер Македонии готов к компромиссу с названием страны ради вступления в НАТО

Четверг, 08 июня 2017, 16:50

Премьер Македонии Зоран Заев заявил о готовности к компромиссу относительно названия страны ради вступления в НАТО и ускорения интеграции в ЕС.

Об этом он заявил в интервью македонскому каналу МРТ.

В частности, он заявил о готовности Македонии вступить в НАТО под названием Бывшая югославская республика Македония, на котором настаивает Греция.

"Есть два пути: или решить проблему, или вступить в НАТО под временным названием и затем продолжить переговоры с Грецией по проблеме, которую вызывает у нее название нашей страны", - отметил Заев.

Напомним, Греция считает, что Македония "украла" название в одной из северных греческих провинций.

Спор продолжается с 1991 года - времени обретения независимости Македонией, которая до 1991 года носила название Социалистическая республика Македония, не вызывавшего сопротивления со стороны Греции. После 1991 года Греция считает, что название государства является узурпацией названия ее исторической провинции.

Из-за несогласия Греции с названием Македонии страна не может вступить в НАТО и начать переговоры о членстве в ЕС.