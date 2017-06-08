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Катар не готов сдаваться в споре с арабскими государствами - глава МИД

Четверг, 08 июня 2017, 18:48
Версия для печати Комментарии

Катар отказывается менять внешнюю политику и идти на компромиссы ради решения конифликта с рядом арабских государств Персидского залива.

Об этом в четверг, 8 июня, заявил министр иностранных дел Катара Мохаммед бин Абдурахман аль-Тани, передает Reuters.

"Мы не готовы сдаться и никогда не будем готовы поступиться независимостью нашей внешней политики", - сказал аль-Тани журналистам в Дохе.

Несмотря на напряжение Катар настаивает на решении конфликта мирным путем, отметил министр: "Военного решения этой проблемы не может быть никогда", - подчеркнул он.

Аль-Тани отметил, что "катарский кризис" представляет угрозу для всего региона.

"Мы изолированные, потому что мы успешные и прогрессивные. Мы есть платформой для мира, а не терроризма ... Этот спор угрожает стабильности всего региона", - сказал дипломат.

Напомним, Мавритания, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Ливия, Йемен, Мальдивская Республика и Маврикий разорвали дипломатические связи с Катаром.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщил, что арабские государства разрабатывают перечень требований, которые должен выполнить Катар, чтобы вернуться к нормальным дипломатическим и экономическим отношениям.

Среди требований - прекратить вероятное финансирование вооруженных формирований на Ближнем Востоке и разрыв отношений с политическим руководством "Братьев мусульман", а также значительное сокращение объемов вещания телеканала Al Jazeera.

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