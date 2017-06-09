Консерваторы выигрывают выборы в Британии, но теряют большинство - экзит-полы

Пятница, 09 июня 2017, 00:14

Экзит-полы свидетельствуют о победе консерваторов на внеочередных парламентских выборах в Великобритании.

Как сообщает BBC, победа Консервативной партии получилась не очень убедительной. Партия Терезы Мэй должна получить 314 депутатских мест, что на 14 меньше, чем в предыдущем созыве.

Таким образом правящая партия теряет большинство в Парламенте.

Зато на 34 мандата увеличивается фракция лейбористов - до 266. Также победителями выборов могут считать себя либеральные демократы - согласно социологам, они получат 14 мандатов, на 6 больше, чем сейчас.

Шотландская национальная партия потеряет 22 депутатских места и получит только 34 мандата.

Еще по одному мандату должны получить партии Plaid three и Greens one. Зато UKIP (Партия независимости Великобритании) - ключевой вдохновитель референдума о выходе из состава ЕС, теряет своего единственного представителя в парламенте.

Напомним, внеочередные выборы должны усилить позиции консерваторов, мало укрепить переговорную позицию Британии с ЕС об условиях Брекситу.

Зато два террористические акты - в Манчестере и Лондоне почти сравняли поддержку консерваторов и лейбористов. Накануне выборов появились данные социологов, свидетельствующие о поражении консерваторов.