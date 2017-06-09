Британию ждет так называемый подвешенный парламент - СМИ

Пятница, 09 июня 2017, 07:35

Великобританию ждет так называемый подвешенный парламент, когда ни одна из партий не получает большинства в Палате общин.

Об этом сообщает The Independent.

Из 650 депутатских мест в Вестминстере, партия должна получить не менее 326 мест, чтобы получить большинство.

Однако, общие экзит-полы выборов показывают, что ни одна из партий не сможет пройти этот порог.

Прогнозируется, что консерваторы получат 314 мест, а лейбористы - 266.

Британская избирательная система простого большинства означает, что так называемые подвешенные парламенты редко случаются в стране (в 1974 и 2010 годах).

В случае "подвешенного парламента", лидеру партии с наибольшим количеством мест предоставляется возможность попробовать сформировать правительство.

В общем, есть два варианта развития событий.

Первый - переговоры между лидерами партий и их командами в попытке сформировать новое коалиционное правительство, чтобы кто-то из лидеров двух главных партий - Тереза ​​Мэй или Джереми Корбин - стал премьер-министром и занял резиденцию на Даунинг-стрит, 10.

Второй вариант - это когда лидер одной из партий может попробовать стать во главе правительства меньшинства, не вступая ни в какие принципиальные соглашения с другими партиями, вместо этого пытаясь заручиться их поддержкой при голосовании по каждому конкретному законопроекту.