Лидер лейбористов призвал Мэй уйти в отставку

Пятница, 09 июня 2017, 07:57

Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин призвал премьер-министра страны Терезу Мэй уйти в отставку, учитывая итоги досрочных парламентских выборов.

Об этом сообщает The Telegraph.

Корбин заявил, что Мэй не получила мандата, и призвал ее в отставку с поста лидера консерваторов и премьер-министра страны.

"Она хотела получить мандат. Что же, мандат, который она получила - это утраченные места консерваторов, утраченные голоса, утраченная поддержка и утраченная уверенность", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Великобританию ждет так называемый подвешенный парламент, когда ни одна из партий не получает большинства в Палате общин.

Напомним, по данным экзит-полов, консерваторы выиграют выборы в Великобритании, но теряют большинство. Партия Терезы Мэй должна получить 314 депутатских мест, что на 14 меньше, чем в предыдущем созыве.

Зато на 34 мандата увеличивается фракция лейбористов - до 266.