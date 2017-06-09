В британский парламент впервые избрана женщина-сикх

Пятница, 09 июня 2017, 09:40

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Впервые женщина-сикх и мужчина-сикх, который носит тюрбан, были избраны в британский парламент.

Об этом сообщает Metro.co.uk.

Оба депутата принадлежат к Лейбористской партии.

Прит Каур Джил будет представлять избирательный округ Бирмингем Эджбастон, а Тан Дхеши – Слау.

Издание отмечает, что такие результаты являются "историческими" на британских выборах.

BREAKING: UK gets its 1st Sikh woman MP, Preet Gill in Edgbaston. Victory for Sikh representation in the UK Parliament! @Preet4Edgbaston pic.twitter.com/zczN7qitHm — Harjinder S Kukreja (@SinghLions) 9 червня 2017 р.

Результаты объявлены "победой представительства сикхов в парламенте Британии".

Сикхи, последователи религиозно-реформаторского движения, возникшего в Индии на территории Пенджаба в конце XV века, провозглашают равенство всех людей перед единым богом, независимо от касты и социального положения. Они негативно относятся к индуистским принципам кастовых различий. Обычно сикхи носят тюрбан, длинные волосы и бороду.

По данным 2008 года, в Великобритании проживают 389 тысяч сикхов.

Напомним, консерваторы не смогли получить абсолютное большинство в парламенте, и теперь Великобританию ожидает так называемый подвешенный парламент.