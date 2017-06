В британский парламент впервые избрана женщина-сикх

Впервые женщина-сикх и мужчина-сикх, который носит тюрбан, были избраны в британский парламент.

Об этом сообщает Metro.co.uk.

Оба депутата принадлежат к Лейбористской партии.

Прит Каур Джил будет представлять избирательный округ Бирмингем Эджбастон, а Тан Дхеши – Слау.

Издание отмечает, что такие результаты являются "историческими" на британских выборах.

BREAKING: UK gets its 1st Sikh woman MP, Preet Gill in Edgbaston. Victory for Sikh representation in the UK Parliament! @Preet4Edgbaston pic.twitter.com/zczN7qitHm