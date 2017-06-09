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Эрдоган подписал закон о размещении турецких военных в Катаре

Пятница, 09 июня 2017, 10:07
Версия для печати Комментарии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал закон для расширения военного сотрудничества с Катаром, в том числе соглашение о размещении там турецких войск.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

По данным издания, Эрдоган в конце дня, 8 июня, ратифицировал два соглашения по развертыванию турецких войск в Катаре и проведению там тренировок для жандармерии Катара.

Напомним, 7 июня парламент Турции одобрил законопроект, разрешающий размещение дополнительных турецких военных на базе в Катаре.

Этот шаг имеет целью поддержать Катар, который столкнулся с дипломатической и торговой изоляцией со стороны ряда государств.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит дипломатические отношения с Катаром и выступает против его изоляции странами Персидского залива.

Кроме того, Катар ведет переговоры с Ираном и Турцией по поставке продуктов питания и воды.

Турция создала свою военную базу в Катаре в рамках соглашения, подписанного в 2014 году. В 2016 году на базе находились 150 военных. Сколько еще солдат Турция намерена отправить в Катар, пока неизвестно.

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