Эрдоган подписал закон о размещении турецких военных в Катаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал закон для расширения военного сотрудничества с Катаром, в том числе соглашение о размещении там турецких войск.
Об этом сообщает Hurriyet Daily News.
По данным издания, Эрдоган в конце дня, 8 июня, ратифицировал два соглашения по развертыванию турецких войск в Катаре и проведению там тренировок для жандармерии Катара.
Напомним, 7 июня парламент Турции одобрил законопроект, разрешающий размещение дополнительных турецких военных на базе в Катаре.
Этот шаг имеет целью поддержать Катар, который столкнулся с дипломатической и торговой изоляцией со стороны ряда государств.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит дипломатические отношения с Катаром и выступает против его изоляции странами Персидского залива.
Кроме того, Катар ведет переговоры с Ираном и Турцией по поставке продуктов питания и воды.
Турция создала свою военную базу в Катаре в рамках соглашения, подписанного в 2014 году. В 2016 году на базе находились 150 военных. Сколько еще солдат Турция намерена отправить в Катар, пока неизвестно.