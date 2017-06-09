Голосование в Британии повлияет на настроение переговоров по Brexit - еврокомиссар

Пятница, 09 июня 2017, 11:08

Результаты парламентских выборов в Великобритании будут иметь влияние на "настроение" переговоров по Brexit, которые страна должна вести с Евросоюзом.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Пьер Московиси, сообщает Reuters.

"(Эти результаты. - Ред.) не могут не влиять, несомненно, на настроение переговоров, но это не ставит под сомнение начало самих переговоров", - сказал он.

"Календарь (по Brexit. - Ред.) не является произвольным", - сказал он.

Напомним, еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер не уверен, смогут ли вовремя начаться переговоры с Великобританией по ее выходу из ЕС на фоне результатов выборов.

Ранее премьер Великобритании Тереза ​​Мэй заявляла, что переговоры с ЕС по Brexit начнутся 19 июня.

Напомним, консерваторы не смогли получить абсолютного большинства в парламенте, и теперь Великобританию ожидает так называемый подвешенный парламент.