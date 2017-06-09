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Король Нидерландов подписал Соглашение об ассоциации Украина-ЕС

Пятница, 09 июня 2017, 13:38
Версия для печати Комментарии

Король Нидерландов Виллем-Александр подписал закон, принятый парламентом, которым ратифицируется Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Харькове.

По словам Порошенко, король Нидерландов подписал документ 1 июня, а 8 июня истек срок подачи возможной апелляции.

"Именно в эти часы идут завершающие процедуры по ратификации судьбоносного Соглашения об ассоциации... И сегодня мы ждем публикации и формального решения Совета Европейского союза, которое завершит процесс ратификации", - сказал Порошенко.

Напомним, 30 мая Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) проголосовал за ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС 23 февраля. После того, как ратификационные грамоты подписывает король Нидерландов, их отправляют в Брюссель.

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