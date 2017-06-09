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Глава МИД и еще четыре министра сохранили посты в новом правительстве Британии

Пятница, 09 июня 2017, 19:41
Версия для печати Комментарии

Пять ключевых министров сохранили посты в новом правительстве Великобритании.

Об этом сообщает BBC.

На своих должностях в новом правительстве остаются министр финансов Филипп Хэммонд, глава МВД Эмбер Радд, глава МИД Борис Джонсон, министр, ответственный за выход Британии из ЕС Дэвид Дэвис, министр обороны Майкл Фэллон.

"Рад быть повторно назначенным на должность главы МИД. Впереди много работы на благо величайшей страны на земле. Поспешим к глобальной Британии"- написал Джонсон в Твиттере после своего повторного назначения.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй после аудиенции у королевы Елизаветы II заявила, что сформирует новое правительство, которое будет выводить страну из Европейского союза.

На досрочных парламентских выборах Консервативная партия, которую возглавляет Мэй, потеряла абсолютное большинство и тепер будет формировать коалицию.

Мэй сообщила, что консерваторы договорились с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии (DUP).

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