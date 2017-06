Глава МИД и еще четыре министра сохранили посты в новом правительстве Британии

Пять ключевых министров сохранили посты в новом правительстве Великобритании.

Об этом сообщает BBC.

На своих должностях в новом правительстве остаются министр финансов Филипп Хэммонд, глава МВД Эмбер Радд, глава МИД Борис Джонсон, министр, ответственный за выход Британии из ЕС Дэвид Дэвис, министр обороны Майкл Фэллон.

"Рад быть повторно назначенным на должность главы МИД. Впереди много работы на благо величайшей страны на земле. Поспешим к глобальной Британии"- написал Джонсон в Твиттере после своего повторного назначения.

Delighted to be reappointed Foreign Secretary. Lots of great work to do for greatest country on earth. Let's get cracking for Global Britain