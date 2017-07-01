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Обвиняемый в хищениях экс-лидер Приднестровья заявил об обысках

Суббота, 01 июля 2017, 16:21
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Бывший лидер Приднестровья Евгений Шевчук, с которого 28 июня сняли неприкосновенность, рассказал об обысках в своем доме.

Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, обыски прошли в его квартире, в доме в Строенцах и в доме его родителей и родителей его жены. Шевчук утверждает, что его родственникам угрожают и вызывают на допросы.

Напомним, непризнанный парламент Приднестровья 28 июня снял неприкосновенность с Шевчука в связи с возбужденным против него уголовного дела о хищении государственных средств в особо крупных размерах.

После этого приднестровский депутат Андрей Сафонов сообщил, что Шевчук ночью переправился на плавсредстве через Днестр на территорию Молдовы.

Сам Шевчук назвал открытие против него уголовных дел и снятие неприкосновенности "сведением счетов и борьбой с политическими оппонентами".

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