В Одессе стартовали украинско-американские учения Sea Breeze-2017

Понедельник, 10 июля 2017, 11:41

Украинско-американские учения Sea Breeze-2017 стартовали в Одессе 10 июля.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В рамках учений украинские моряки и их коллеги из стран-партнеров планируют отработать действия многонационального штаба по планированию и ведению морских операций в соответствии со стандартами НАТО, действия многонациональных сил во время операции по обеспечению безопасности в Черном море.

В частности, среди запланированных мероприятий: водолазные спуски, курс для досмотровых команд, слаженности тактических групп, тренинг по выживанию в боевых условиях для летного состава, обучение с противокорабельной и воздушной обороны, десантная и речная операции и другие.

В целом в учениях примут участие более 30 кораблей, катеров и судов обеспечения, более 25 самолетов и вертолетов, а также личный состав из 16 стран мира, включая Украину, совокупной численностью более 3 тыс. Человек.

При этом с украинской стороны в мероприятиях Sea Breeze кроме Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, примут участие подразделения Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Сухопутных и Воздушных сил Украины, а также Инженерные войска.

Учения пройдут в Одесской и Николаевской областях, а также в северо-западной части Черного моря.