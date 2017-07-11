Визит Трампа в Британию отложили до следующего года - СМИ

Вторник, 11 июля 2017, 10:02

Официальный визит президента США Дональда Трампа в Великобританию отложили до следующего года.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники в британском правительстве.

Впрочем, по данным источников, Трамп может приехать в Британию с неофициальным визитом значительно раньше, чем 2018 года, ведь он обладает двумя полями для гольфа в Шотландии.

Также телеканал отмечает, что сроки визита Трампа в Великобританию могут зависеть от продолжительности каденции главы британского правительства Терезы Мэй.

Премьер-министр Тереза ​​Мэй пригласила Дональда Трампа в Великобританию в ходе своей поездки в Вашингтон в январе 2017 года.

Однако впоследствии СМИ сообщили, что Трамп отложит свой визит из-за нарастания протестных настроений среди британцев против его приезда.

Как известно, в Британии собрали 1,8 миллионов подписей под петицией против государственного визита Трампа и его аудиенции с королевой Елизаветой.