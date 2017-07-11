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Стали известны подробности встречи Порошенко с послами НАТО, где говорили о ПДЧ

Вторник, 11 июля 2017, 16:33
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Президент Петр Порошенко на заседание Комиссии Украина-НАТО действительно инициировал консультации по поводу Плана действий по членству в Альянсе (ПДЧ), но не было никакой договоренности о движении в сторону ПДЧ.

Об этом говорится в статье "Долгий путь в НАТО: о чем на самом деле договорился Порошенко со странами-членами Альянса".

"Да, президент четко заявил, что мы хотим вести диалог о предоставлении Украине ПДЧ, и я своими ушами это слышал", - заверил один из украинских чиновников.

Сразу несколько источников "Европейской правды" подтвердили: по крайней мере часть иностранных участников Комиссии Украина-НАТО удивило не только то, что они "положительно восприняли" предложение Порошенко, но и то, что они вообще его обсуждали.

"Похоже, президент говорил размыто - не все обратили внимание на его слова о новом формате. Выступление Порошенко был воспринято положительно, но именно выступление, а не эта идея", - отметил один из собеседников.

"Послы, уходя из заседания, говорили обратное - что Порошенко смог избежать всех спорных моментов и предложений. То есть эту идею они не услышали", - отметил еще один сотрудник структур альянса, лично не присутствовааший во время дискуссии.

Собеседники также подтверждают, что заявление Порошенко вызвало настоящую бурю в альянсе и больше всего возмущались некоторые центрально-европейские государства, которые у нас иногда причисляют к друзьям Киева.

Ранее сообщалось, что члены Североатлантического совета "приняли к сведению" стремление Украины получить план действий относительно членства в НАТО, но не давали согласия на этот счет.

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