В МИД удивлены заявлением Госдумы РФ о блокаде Украиной Приднестровского региона

Вторник, 11 июля 2017, 17:13

Министерство иностранных дел Украины с удивлением восприняло заявление Государственной думы РФ, в котором содержатся безосновательные обвинения в адрес украинской и молдавской сторон, в частности, якобы о блокаде Приднестровского региона.

Об этом говорится в заявлении МИД.

В ведомстве отметили, что на самом деле Приднестровский регион Республики Молдова пользуется всеми преимуществами режима зоны свободной торговли СНГ и зоны свободной торговли между Молдовой и Евросоюзом.

Экспорт произведенной в Приднестровье продукции в Украину увеличился с $51 млн. в 2015 году до $61 млн. в 2016 году и продолжает расти в текущем году.

"Полное неприятие вызывает "беспокойство" Госдумы из-за введения совместного контроля в пункте пропуска "Кучурган". Ведь это решение подтверждает действие правового поля Республики Молдова на всей территории страны. При этом Россия постоянно заявляет о своем уважении к суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова в международно признанных границах", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что обвинения со стороны российской стороны в якобы затягивании проведения очередного раунда переговоров в формате "5+2" является еще одним примером откровенной манипуляции, поскольку именно тираспольская администрация отклонила недавнее предложение по организации Баварской конференции, где планировалось обсудить будущую повестку дня переговоров и сроки их проведения.

"Украина призывает Российскую Федерацию прекратить деструктивные действия и наконец предоставить действенное содействие решению ряда актуальных вопросов повестки дня переговорного процесса в формате "5+2" в интересах населения обоих берегов Днестра, в том числе путем выполнения взятых Москвой по итогам Стамбульского саммита ОБСЕ в 1999 году на себя обязательств и вывода своих войск из Приднестровского региона Республики Молдова", - отметили в МИД.