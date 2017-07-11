Найти
АКТУАЛЬНО

Стали известны подробности встречи Порошенко с послами НАТО, где говорили о ПДЧ

В Сербии перевернулся польский автобус: 1 погибший, 25 пострадавших

ЕС окончательно завершил ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

Первый месяц безвиза: 95 тысяч украинцев пересекли границу с ЕС, 50 - не пустили

Боевики ИГИЛ объявили о гибели своего лидера Аль-Багдади - СМИ

Россия планирует выслать 30 американских дипломатов



В МИД удивлены заявлением Госдумы РФ о блокаде Украиной Приднестровского региона

Вторник, 11 июля 2017, 17:13
Версия для печати Комментарии

Министерство иностранных дел Украины с удивлением восприняло заявление Государственной думы РФ, в котором содержатся безосновательные обвинения в адрес украинской и молдавской сторон, в частности, якобы о блокаде Приднестровского региона.

Об этом говорится в заявлении МИД.

В ведомстве отметили, что на самом деле Приднестровский регион Республики Молдова пользуется всеми преимуществами режима зоны свободной торговли СНГ и зоны свободной торговли между Молдовой и Евросоюзом.

Экспорт произведенной в Приднестровье продукции в Украину увеличился с $51 млн. в 2015 году до $61 млн. в 2016 году и продолжает расти в текущем году.

"Полное неприятие вызывает "беспокойство" Госдумы из-за введения совместного контроля в пункте пропуска "Кучурган". Ведь это решение подтверждает действие правового поля Республики Молдова на всей территории страны. При этом Россия постоянно заявляет о своем уважении к суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова в международно признанных границах", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что обвинения со стороны российской стороны в якобы затягивании проведения очередного раунда переговоров в формате "5+2" является еще одним примером откровенной манипуляции, поскольку именно тираспольская администрация отклонила недавнее предложение по организации Баварской конференции, где планировалось обсудить будущую повестку дня переговоров и сроки их проведения.

"Украина призывает Российскую Федерацию прекратить деструктивные действия и наконец предоставить действенное содействие решению ряда актуальных вопросов повестки дня переговорного процесса в формате "5+2" в интересах населения обоих берегов Днестра, в том числе путем выполнения взятых Москвой по итогам Стамбульского саммита ОБСЕ в 1999 году на себя обязательств и вывода своих войск из Приднестровского региона Республики Молдова", - отметили в МИД.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:29
Франция на миллиарды сокращает расходы бюджета, больше всего - в Минобороны
17:54
ЕС просит за Brexit грабительскую сумму - глава МИД Великобритании
17:27
В Париже ко Дню взятия Бастилии мобилизуют 11000 офицеров
17:13
В МИД удивлены заявлением Госдумы РФ о блокаде Украиной Приднестровского региона
16:52
США и Катар подписали соглашение об усилении борьбы с терроризмом
16:37
Siemens подал иск в связи со скандалом с турбинами в Крыму
16:33
Стали известны подробности встречи Порошенко с послами НАТО, где говорили о ПДЧ
15:49
Пентагон пока не подтверждает гибель лидера "Исламского государства"
15:34
Сирийские наблюдатели подтверждают информацию о смерти лидера ИГИЛ
15:16
В Турции выдали ордера на задержание 105 технических экспертов
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Сергей Сидоренко, Европейская правда

Длинный путь к НАТО: о чем на самом деле договорился Порошенко со странами-членами Альянса

Порошенко поднимает ставки. Его заявление вызвало настоящую бурю в альянсе. Интересно, что больше всего возмущались некоторые центральноевропейские государства, которые у нас иногда причисляют к друзьям Киева... У НАТО пока просто нет официальной позиции по идее Порошенко...

Надежда Коваль, Украинский институт будущего

Ни НАТО, ни ЕС: чего ждать Украине от Франции Макрона

Не стоит ожидать от Макрона серьезной поддержки по собственно европейской или евроатлантической интеграции Украины . Зато Франция может быть активной в содействии украинстьких реформ и в диалоге по решению конфликта с Россией (укр).


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  