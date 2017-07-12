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В Сирии в результате минометного обстрела погиб военный советник РФ

Среда, 12 июля 2017, 08:25
Версия для печати Комментарии

В результате минометного обстрела в сирийской провинции Хама погиб российский военный советник.

Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ, пишет ТАСС.

"В результате внезапного минометного обстрела боевиками городка сирийских правительственных войск в провинции Хама погиб российский военный советник, капитан Николай Афанасов", - говорится в сообщении.

Николай Афанасов находился в Сирии в составе аппарата российских военных советников, "выполняя задачи обучения личного состава подразделений сирийских сухопутных войск", сообщили в Минобороны.

В конце мая сайт газеты "Коммерсант", ссылаясь на официальные данные Минобороны РФ, сообщил, что с начала военной операции в Сирии погибли 32 российских военных.

Российская военная операция в Сирии продолжается с 30 сентября 2015 года. Авиация Воздушно-космических сил РФ поддерживает наземные операции сирийской армии.

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