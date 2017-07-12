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На Трампа подали в суд из-за блокирования критиков в Twitter

Среда, 12 июля 2017, 09:37
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Семеро пользователей Twitter подали в суд совместный иск против президента США Дональда Трампа, обвинив его в нарушении первой поправки Конституции США, гарантирующей свободу слова.

Об этом сообщает BBC.

Иск подали представители института Knight First Amendment при Колумбийском университете. Семеро пользователей Twitter утверждают, что их учетные записи были заблокированы президентом или его помощниками после того, как они насмешливо или критически ответили на твиты Трампа.

Таким образом, утверждают истцы, было нарушено первую поправку Конституции США, гарантирующую свободу слова.

Как подчеркивают в исковом заявлении, аккаунт Трампа в Twitter является "публичной площадкой для обсуждения", поэтому нельзя удалять людей из-за их взглядов или убеждений.

"Первая поправка может быть применена к интернет-форуму так же, как она применяется к городскому собранию или открытым заседаниям школьных советов", - утверждает Джамиль Джаффер, исполнительный директор Knight First Amendment.

Представители института требуют, чтобы суд признал блокирование пользователей антиконституционным, а также обязал Трампа разблокировать доступ к его аккаунту и оплатить услуги адвокатов.

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