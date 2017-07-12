В ПАСЕ затормозили создание пророссийской группы через фальсификацию подписей

Среда, 12 июля 2017, 10:06

В ПАСЕ затормозили и даже поставили под вопрос создания новой "пророссийской группы" под названием "Свободные демократы".

Об этом говорится в материале ЕвроПравды "Плагиат и подделка: как создают пророссийскую группу в ПАСЕ".

"Свободных демократов" в ПАСЕ считают "пророссийской и проазербайджанською" группой, поскольку в нее должны войти депутаты, симпатизирующие Москве и Баку.

"Европейская правда" получила в распоряжение документы, которые свидетельствуют: похоже, эта группа пока не получит ни финансирования, ни комитетских должностей, ни права претендовать на руководство ассамблеей.

Руководитель другой фракции в ПАСЕ "Европейских консерваторов" заявил об обнаружении проблемы в документах "Свободных демократов" и разослал письма об этом всем представителям Бюро ПАСЕ.

"Свободными демократами" захотели стать семь турецких депутатов, членов проправительственной Партии справедливости и развития; одновременно они якобы написали заявления о выходе из группы консерваторов, членами которой они были раньше. Вот только мейлы с уведомлением об этом и с подписями депутатов "турецкой семерки" поступили не от самих депутатов и даже не из Турции, а от ... функционера каталонской либеральной партии, такой себе Susanna Rivero Baughman", - говорится в материале.

Лидер консерваторов утверждает, что турецкие подписи "фальшивые" и требует остановить регистрацию группы "Свободные демократы". Стоит отметить, что без 7 депутатов у новой фракции не будет кворума для своего создания.

Председатель группы, итальянка Адель Гамбара отвергает все обвинения в подделке подписей и требует зарегистрировать ее группу "задним числом", по состоянию на 29 июня 2017 года.

"Дата действительно важная, ведь все политические квоты на следующий год рассчитываются исключительно исходя из численности группы по состоянию на 30 июня. А значит - если группу зарегистрируют осенью, она не будет иметь никаких политических прав в ассамблее", - говорится в материале.

Подробнее о создании новой пророссийской группы в ПАСЕ читайте в материале: "Плагиат и подделка: как создают пророссийскую группу в ПАСЕ".